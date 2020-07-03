В полтавском офисе "ОПЗЖ" прогремел взрыв, пострадала работница офиса
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
В результате взрыва пострадала девушка, 1998 года рождения, которая находилась в офисе. По предварительной информации, у нее легкие травмы. Также повреждены стены и мебель в помещении.
"Полицейские устанавливают лиц, причастных к взрыву в офисе политической партии. Проводится осмотр места взрыва для выяснения всех обстоятельств и типа взрывного предмета. Оперативники общаются со свидетелями, а также проверяют наличие видеокамер, которые могли зафиксировать момент совершения правонарушения и причастных к него лиц", – сказал глава Нацполиции Игорь Клименко.
Нардеп от "ОПЗЖ" Илья Кива заявил, что в офис "представители националистических групп бросили гранату".
Как ранее сообщал Фокус:
- Нацкорпус жестко встретил нардепа-мажоритарщика от "Слуги народа". Во время встречи Сергея Литвиненко с избирателями Нацкорпус устроил альтернативный митинг, который перерос в столкновения со сторонниками депутата и полицией. В итоге 15 человек задержали, а глава местной патрульной полиции попал в больницу.
- Нацкорпус провел акцию возле офиса Медведчука с дымом, краской и взрывами. Также Национальный корпус устроил акцию перед зданием, где расположен офис партии "Оппозиционная платформа – за жизнь".