Ляшко назвал "Средневековьем" надежды на коллективный иммунитет к коронавирусу без вакцины

Коллективного иммунитета к коронавирусу сейчас нет нигде в мире. Об этом сказал главный санитарный врач Виктор Ляшко, выступая на телеканале "Украина 24".

По словам Ляшко, говорить о коллективном иммунитете без вакцины к коронавирусу – это средневековый подход. "Тогда говорили, что иммунитет будет формироваться за счет того, что выживает сильнейший, а слабый умирает. В XXI веке такие подходы не могут быть применены", – считает он.

Напомним, математики Стокгольмского университета Том Бриттон и Питер Трапман выяснили, что для формирования коллективного иммунитета к коронавирусу нужно, чтобы антитела сформировались по меньшей мере у 43% населения. Они соотнесли уровень социальной активности людей, имеющих антитела к COVID-19, и пришли к выводу, что связанный с перенесенным заболеванием коллективный иммунитет может быть сформирован при наличии антител у 43% населения. Исследователи отметили, что это значительно ниже, чем 60%, когда иммунитет формируется через вакцинацию населения.

Распространение эпидемии коронавируса может пойти на спад, когда инфекцией переболеют более 50% людей. Необходимый процент для выработки коллективного иммунитета может быть меньше, если допустить, что определенная часть людей изначально невосприимчива к этому вирусу. Об этом агентству "РБК" рассказали российские эксперты в области иммунологии и эпидемиологии. А "для хорошей иммунной прослойки" необходимо 75% переболевших.

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