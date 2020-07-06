День Ивана Купала: история и традиции праздника

Ивана Купала – один из четырех праздников солнечного календаря. Традиционно этот день привязывают к отмечанию летнего солнцестояния, которое происходит 21 июня, но со временем дата и характер праздника претерпели значительных изменений. После перехода на григорианский календарь день Ивана Купала стали отмечать 7 июля.

Некоторые считают, что Купала – это древний славянский бог. Но упоминаний о таком божестве не найдено. На самом деле, Иван Купала – это и есть Иоанн Креститель, чье рождество отмечает православная церковь 7 июля. Согласно христианской традиции, Иоанн Креститель предсказал приход Мессии и узнал его в Иисусе Христе. Именно он покрестил Христа в реке Иордан и стал его верным учеником.

Но корни этого праздника уходят в глубокое язычество. У древних славян этот день был связан с поклонением божеству Яриле. В ночь на 7 июля было принято совершать омовение в речных водах, отсюда и еще одна версия толкования названия – Купала. В этом празднике переплелись языческие и православные традиции, так что его отмечание выглядит особенно эффектно. В этот вечер принято плести венки из летних трав, танцевать вокруг костра и прыгать через него. Согласно древней традиции, молодежь ищет цветок папоротника – тот, кто найдет его, поймает удачу за хвост. В наше время всем известно, что папоротник не цветет, но красивая традиция искать его цветок осталась. Как и традиция пускать венки по воде – это делали юные девушки. Куда венок уплывет, с той стороны и придет жених.

Ивана Купала – не единственный праздник, в котором переплелись христианство и язычество. То же можно сказать о Пасхе – начале весны, и Спасе – празднике осени и урожая.