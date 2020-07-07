Ни один полицейский не был наказан за произвол за 5 лет. Геращенко говорил о десятках, – Bihus

Проект журналистских расследований Bihus.info заявляет, что замглавы МВД Антон Геращенко сказал неправду о том, что несколько десятков силовиков в год несут наказание за незаконное привлечение людей к уголовной ответственности.

В интервью изданию РБК-Украина у Геращенко спросили – "сколько по этой статье понесли наказание?", на что он ответил: "Думаю, в год это несколько десятков человек".

Bihus.info получили информацию из Государственной судебной администрации: за предыдущие пять лет ни один полицейский не был привлечен по этой статье.

В 2014 году было всего четыре обвинительных приговора: сразу после Революции достоинства, то есть в то время, когда наиболее активно инициировали уголовные дела за незаконное привлечение участников протестов. В 2019-м был один оправдательный приговор. Статистики за текущий год пока нет.

5 июня в Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Авакова со своей должности. Инициаторами проекта постановления являются 55 народных депутатов, в частности от фракций "Голос" и "Слуга народа". 17 июня Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности внес на рассмотрение парламента постановление об увольнении Авакова.