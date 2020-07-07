МВД предлагает разрешить проходить теорию в автошколах дистанционно
Теоретическую часть обучения вождению в Украине можно будет проходить дистанционно. С таким предложением выступило МВД, пишет Авто24.
Для реализации задуманного в министерстве подготовили соответствующий проект постановления, который сейчас вынесен на обсуждение общественности.
Согласно проекту, для того, чтобы можно было пройти обучение онлайн, автошкола должна будет зарегистрировать абитуриента в Едином госреестре МВД в электронной форме.
Под дистанционным обучением подразумевается онлайн-лекции, которые ученики будут слушать индивидуально или группой до 10 человек.
Если постановление примут, МВД начнет его реализацию в течение трех месяцев. Сейчас проект постановления обсуждается общественностью, в него можно вносить предложения и комментарии.