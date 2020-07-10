Возле Львова грузовик Roshen врезался в микроавтобус, есть жертвы
10 июля, на объездной дороге Львова возле села Чишки Пустомытовского района произошло смертельное ДТП, грузовик с логотипом Roshen врезался в автобус.
Об этом сообщает ГО "Варта-1".
Водитель микроавтобуса погиб.
Оба автомобиля в результате столкновения отбросило на обочину. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.
Изданию Zaxid.net подтвердили в полиции, что произошло ДТП. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства и данные о водителях.
На луганщине полицейский, находясь за рулем автомобиля Volkswagen Vento, допустил столкновение с маршрутным такси "Рута", в результате чего водитель маршрутки был госпитализировали в тяжелом состоянии, а 8 пассажиров обоих транспортных средств – с телесными повреждениями различной степени тяжести.