Возле Львова грузовик Roshen врезался в микроавтобус, есть жертвы

10 июля, на объездной дороге Львова возле села Чишки Пустомытовского района произошло смертельное ДТП, грузовик с логотипом Roshen врезался в автобус.

Об этом сообщает ГО "Варта-1".

Водитель микроавтобуса погиб.

Оба автомобиля в результате столкновения отбросило на обочину. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

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Изданию Zaxid.net подтвердили в полиции, что произошло ДТП. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства и данные о водителях.

На луганщине полицейский, находясь за рулем автомобиля Volkswagen Vento, допустил столкновение с маршрутным такси "Рута", в результате чего водитель маршрутки был госпитализировали в тяжелом состоянии, а 8 пассажиров обоих транспортных средств – с телесными повреждениями различной степени тяжести.