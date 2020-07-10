На Донбассе против Украины воевал наемник из Чили, – Офис генпрокурора

На Донбассе в составе российских вооруженных формирований в боевых действиях принимал участие гражданин Чили. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

Чилиец воевал в т.н. "Полку Всевеликого войска Донского", участников которого готовили в РФ и перебросили на Донбасс из Ростовской области.

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В ОГП назвали гражданина Чили наемником, а его действия – нарушение Международной конвенции по борьбе с вербовкой, использованием и финансированием наемников.

Офис генпрокурора уже открыл уголвное дело. Досудебное следствие поручили вести СБУ.

Максимальная санкция статей, которые инкриминируют чилийцу – пожизненное заключение с конфискацией имущества или без такового.