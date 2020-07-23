Апостроф TV: единственный наш судья - телезритель

Основатель Апостроф TV Василий Филипчук: Единственным заказчиком нашей редакционной политики может быть только зритель

- Чтобы запустить во время карантина столь сложный бизнес-проект, как новый телеканал, нужно иметь достаточно большую смелость. Хотя в бизнес среде и бытует мнение, что кризис - это как раз оптимальное время для новых начинаний. Чего больше в старте нового телеканала - рисков или возможностей?

- Напомню, что первый наш медийный проект, сайт "Апостроф", мы также запускали как раз тогда, когда страна находилась в кризисе - сразу же после Майдана и в период начала российской агрессии. В марте-мае 2014 года массово сворачивались различные проекты, закрывались СМИ, все говорили, что лучше подождать. Но в то же время появился и определенный информационный вакуум, запрос общества на новые смыслы, новый контент, новое видение того, кто мы, где мы, куда мы движемся. Такая же ситуация и сейчас. Телезритель - а это не менее 75% активного населения - уже увидел, что телепространство достаточно быстро эволюционирует в направлении, которое не совсем соответствует общественным настроениям и ожиданиям. С одной стороны, большинство информационно-аналитических каналов оказались в медиа-холдинге, исповедующем откровенно пророссийские взгляды. С другой - группа телеканалов с агрессивно националистической и русофобской политикой. Что должен смотреть обычный человек - телеканалы, где в каждом выпуске новости о Порошенко, или его близнецов-антиподов, где в каждом выпуске - Медведчук? Появился вакуум, как в 2014 году, запрос на центристскую позицию, проукраинский канал без русофильства или русофобства. Без преклонения перед чьей позицией - на Востоке ли, или на Западе. Это, условно говоря, избиратель, который проголосовал в прошлом году за Зеленского, но так до сих пор и не получил ответа - а как именно мы будем строить "страну грез", которую пропагандировал нынешний президент, как будем достигать мира и безопасности, заканчивать эпоху бедности, о чем говорил Владимир Александрович. Именно такой телезритель - наш.

- Но не рискованно ли запускать новый телеканал в столь высококонкурентной среде?

- Наш опыт работы в интернет СМИ показал, что наблюдается быстрый переток не только и не столько в социальные сети, сколько в видеоформат. Нравится это нам, или нет, но во всем мире люди все меньше читают, и все больше смотрят. Поэтому еще в 2016 году мы начали работать над тем, чтобы запустить видеоконтент. Мы изучили множество различных концепций, специфику телепроизводства и пришли к выводу, что можем делать качественную картинку, которая ничем не уступает ведущим телеканалам, но в то же время с гораздо меньшими - в 5-7 раз - затратами. Как по мне, вкладывать в операционные расходы телеканалов по миллиону, а в отдельных случаях - по десять миллионов долларов в месяц - безумие. Это можно делать в десятки раз дешевле, но не менее эффективно и качественно. Следует учитывать, что мы не создавали телеканал на пустом месте, а использовали инфраструктуру и ресурсы уже существующих проектов: аналитического центра и нескольких интернет-СМИ, коллективы которых сразу же были способны генерировать качественный контент. Это и стало нашим конкурентным преимуществом. Мы можем делать телепродукт быстрее, дешевле и качественнее, чем конкуренты. Добавим к этому правильный ответ на запрос общества - и получим результат!

Конечно, коронавирус внес серьезные коррективы в наши планы. Скажу откровенно, возникли неожиданные проблемы - например, купить "правильные" стулья. Только на этой неделе, наконец, установили двери - их производство с марта просто не работало… Но все это - детали. Самое главное, что на канале появились творческие и энергичные люди, которые живут идеей дать обществу качественный телевизионный продукт.

- Несмотря на относительно небольшой срок работы, телеканал уже начали цитировать другие медиа в Украине. Вы довольны стартом?

- Полностью довольным я смогу быть только тогда, когда мы будем первыми во всех рейтингах. Именно на этом сейчас сконцентрирована вся наша работа. Мы не можем и не будем платить российским или иным медиа-остарбайтерам по 50 тыс долларов в месяц. Мы должны занять свою нишу благодаря молодому и творческому поколению. Поэтому чувствую себя просто счастливым, когда наблюдаю, как организована работа на канале, как дисциплинированно и с полной отдачей работает коллектив. Именно его творческий и креативный подход - наш главный ресурс для роста. Посмотрите на наших волшебных и фантастических ведущих - их эфиры интересны и качественны, они не комментируют то, что давно уже всеми откоментированно, а сами создают новости и инфоповоды.

- Но зритель должен видеть эти инфоповоды - и не только в интернете. Какие каналы распространение выбрал Апостроф TV?

- Наш телерынок условно делится на 4 составляющих по формуле 30х30х30х10. Первые 30% - это то, что раньше было аналоговым эфиром, а сейчас эту нишу занимает цифровой формат Т2. Следующие 30% - это кабельное телевидение, еще 30% - спутник, 10% - интернет.

Сейчас Апостроф TV имеет лицензию на сателлитное вещание через спутник Astra, что позволяет нам покрывать практически всю Восточную и Центральную Европу. Этой площадкой мы довольны, лучшего партнера, чем Astra, трудно представить. Следующий наш канал, разумеется, интернет. Сейчас интернет-каналы позволяют вести прямые трансляции в тех же Yotube или Facebook, но большая часть зрителей смотрит интернет-телевидение через провайдеров с помощью, например, Смарт-ТВ. Мы уже договорились и присутствуем в значительной части программной сетки провайдеров интернет-телевидения.

С кабельными операторами ситуация сложнее. Сейчас 4 ведущих медиагруппы договорились между собой и вместе ведут коммуникацию со всеми кабельными операторами на собственных условиях. А менее крупные каналы, такие как мы, вынуждены договариваться с каждым оператором на различных условиях. Некоторые кабельные операторы, такие как "Воля", Lanet, Triolan продемонстрировали свою открытость и способность соблюдать действующее законодательство, с интересом восприняли наш продукт и включили телеканал в свои пакеты. Но многие другие, особенно в регионах, как и прежде начинают выставлять счета. И если за вами нет мощного олигархического или политического влияния, то пробиться к таким операторам сложно.

Но самый сложный вопрос - это доступ к Т2. На сегодняшний день мы работаем над получения лицензии на региональном уровне в ключевых для нас регионах - Киев и область, города-миллионники. Появится возможность - выйдем и на национальный уровень.

- Какая у телеканала концепция, каковы его особенности?

- Это был главный вопрос, над которым мы работали во время подготовительного периода. Я сторонник концепции инфотеймента (infotainment=information+entertainment, подача информации в более развлекательной форме) - легко о серьезном. Когда включаешь большинство украинских телеканалов, то видишь в основном какие-то собачьи бои, грызню и крики. Мы так не хотим. Даже тогда, когда речь идет об очень конфликтных вещах, можно подавать это спокойно, без надрыва, с иронией и улыбкой. Без криков "измена" или "победа", не доводя зрителя до того, чтобы они шел пить капли. Мы хотим, чтобы наш зритель заканчивал просмотр наших программ с оптимизмом и уверенностью в завтрашнем дне.

- Всегда вызывают интерес вопросы о редакционной политике телеканала...

- Важный вопрос, особенно учитывая, что в Украине телеканалы прежде всего являются "зонтиками" или "таранами" для олигархов. Частью олигархических монополий, на сверхприбыли с которых, собственно, и содержатся телеканалы, для того, чтобы через них лоббировать или защищать интересы владельцев. Очевидно, что в Апостроф TV такого нет, и не может быть. Мы работаем в жестких условиях рынка и зритель - наш единственный судья. Поэтому, если говорить о редакционной политике, то единственный ее заказчик - это зритель. Таким образом, основой нашей редакционной политики является отражение запроса общества на получение сбалансированной, уравновешенной и украиноцентричной информации. Политика канала - центристская, украино-идентичная, но не русофобская, или наоборот - западнофильская. Мир, безопасность и благосостояние - то, что нужно украинцам, телеканал будет говорить о проблемах и препятствиях на этом пути, давать площадку для дискуссий по достижению этих целей.