Иностранцев, которые в центре Киева устроили драку со стрельбой, депортируют, – решение Кабмина

Кабмин принял решение о депортации восьмерых иностранцев, которые на прошлой неделе устроили стрельбу в центре Киева. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Вероятно, речь идет о событиях 4 июля, когда на летней площадке у торгового центра на улице Бессейной произошла драка со стрельбой. Тогда на место происшествия прибыли 7 экипажей патрульных и следственная группа.

Сообщалось, что между двумя компаниями возник конфликт, в ходе которого один из его участников достал пистолет и сделал несколько выстрелов. Одна женщина получила ранение ноги, врачи предоставили ей помощь на месте.

Двое других участников конфликта получили ножевые ранения, их отвезли в больницу. Правоохранители задержали и доставили в отделение полиции 10 человек.

На месте просшествия полицейские нашли стартовый пистолет и гильзу. Вещдоки обещали направить на экспертизу. Также в органах открыли дело по ч.4 ст.296 (хулиганство).

На происшествие отреагировал и президент Владимир Зеленский, который поручил главе МВД Арсену Авакову и генпрокурору Ирине Венедиктовой принять срочные меры для недопущения эскалации улчиного насилия.

"Требую от генпрокурора и министра внутренних дел системной координации в работе, направленной на недопущение эскалации насилия на улицах страны, принятия понятных и эффективных превентивных мер для предотвращения этого и обеспечения мирной и спокойной жизни граждан Украины", – заявил он.