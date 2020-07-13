Путешествовать по Шенгену шансов у украинцев пока нет, – Кулеба

Шенгенскую зону для украинцев в ближайшее время не откроют из-за эпидемиологической ситуации в Украине. Об этом в интервью изданию Сегодня рассказал глава МИД Дмитрий Кулеба.

"Сейчас, к сожалению, цифры в Украине неутешительные. По последним данным, у нас 62 больных 100 000 населения. При том, что в ЕС, например, эта цифра составляет 16,3 человека на 100 000 населения", – говорит Кулеба.

По словам Кулебы, говорить о снятии ограничений на въезд в Шенгенскую зону можно будет после того, как заболеваемость в Украине будет или меньше, или равной средней по ЕС.

А пока что, у Украины "нет шансов" попасть в "зеленый список" при пересмотре Евросоветом стран, граждане которых смогут въезжать в Шенген, отмечает Кулеба.

"Но мы в МИД сделали все, чтобы помочь МОЗ наладить диалог с ЕС, войти во внутренние процедуры и механизмы взаимодействия с ЕС, чтобы украинская сторона имела возможность предоставлять информацию ЕС не только по цифрам, но и по мерам, которые применяются для борьбы с коронавирусом", – добавил Кулеба.