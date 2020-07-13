У погибшего под Марьинкой бойца 79-й бригады дома остались двое детей
В Донецкой области в результате обстрела погиб военный 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Евгений Чумаченко.
Об этом сообщила в Facebook бригада.
"Сегодня, 13 июля 2020 года, в результате прицельного вражеского обстрела позиций украинских войск в районе проведения операции Объединенных сил погиб военнослужащий части солдат Чумаченко Евгений Александрович, 1988 г.р., родом из Одесской области", – сказано в сообщении.
У Евгения осталась остались жена и двое детей.