"Соловьев ужасно мутен": Гордон посвятил песню кремлевскому пропагандисту

Известный журналист Дмитрий Гордон на своем YouTube-канале выложил юмористическую песню "Итальянский партизан" о кремлевском пропагандисте Владимире Соловьеве, который с экранов прославляет Россию и Путина, а сам купил уже две виллы в Италии на озере Комо.

Очередной видеоролик Гордона – это переработка популярного советского шлягера в исполнении Игоря Скляра "На недельку до второго я уеду в Комарово". Гордон в начале ролика напоминает, что музыку написал композитор Игорь Николаев, а новый текст написал сам журналист и Алеся Бацман. Аранжировкой занимался Владимир Бебешко.

"Вновь с экрана голубого слышен голос Соловьева. Говорит, во всем виновны то Зеленский, то Гордон. От накала от такого у него на полшестого и зовут его в России "наш вечерний мудозвон". "Хоть в России все х...ево, Украину мочит Вова, и, торгуя "русским миром", он продаст родную мать. Соловьев ужасно мутен – это понял даже Путин, но такого п...здобола очень трудно отыскать", – поет Гордон.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика

Прерывается видеоролик гимном итальянских партизан Bella Ciao, которую исполняют итальянский певец Пупо и телеведущий Савик Шустер.

Выпуск этой песни Гордон анонсировал заранее. По его мнению, Соловьев нуждается в срочной психиатрической помощи, так как тот страдает от приступов публичной истерии.

Отметим, что ранее Соловьев называл Гордона "нацистским подонком", "пособником нацистско-бандеровского режима", предлагал ему поменять фамилию на "Гордоненко" и "не заикаться о том, что он еврей". Пропагандист также грозил Дмитрию Гордону "международным трибуналом".

В свою очередь Соловьев, ознакомившись с музыкальной композицией, назвал Гордона "ничтожеством" и обвинил его в том, что тот "поет хр...ново".

Ранее Гордон утверждал, что владеет спецприемами, с помощью которых способен гипнотизировать людей во время интервью. "Я неоднократно говорил в свое время, что хорошее интервью – это всегда и гипноз в том числе, это шаманство, когда "входишь" в человека и живешь его жизнью, "ныряешь" в него", – отметил Гордон. По его словам, это профессиональные приемы, которые, как оказалось, не всегда можно обсуждать публично.