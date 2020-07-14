Parimatch: сфера беттінгу в усьому світі – драйвер нових технологій

Верховною Радою України прийнято закон № 2285-д, який регулює діяльність з організації та проведення азартних ігор. Після 11 років заборони на державному рівні відновлено існування індустрії азартних ігор і її сегмент, що найбільш динамічно розвивається – беттінг (ставки на результат спортивних змагань). Одна з топ-5 світових беттінг-компаній – міжнародний холдинг Parimatch вже підтримав ініціативу держави та готується до виходу на український ринок.

Зміни в законодавстві відповідають загальносвітовому тренду: останні кілька років європейські країни та США активно впроваджують національне ліцензування грального бізнесу. Експерти впевнені, що легалізація грального бізнесу – найважливіший крок для детінізації сфери гральної індустрії, залучення в країну великих міжнародних інвестицій, що сприятиме розвитку нових технологій і створення робочих місць.

СЕО Parimatch Сергій Портнов: "Для нас, як для міжнародної компанії, дуже важливо працювати в прозорому юридичному полі з визначеними правилами гри. Це відкриває можливості розширювати бізнес, залучати іноземні інвестиції та розвивати сферу розваг цілого регіону. Легалізація – це логічний крок технологічної трансформації, адже сфера беттінгу в усьому світі – драйвер нових технологій, які прийдуть в країну разом з інвестиціями".

Серед головних позитивних ефектів, які держава отримає від легалізації – додаткові податкові надходження в бюджет, розвиток інфраструктури суміжних галузей економіки, створення тисяч робочих місць. За прогнозами учасників ринку, вже до кінця року український бюджет може отримати додатково близько 5 млрд грн від продажу ліцензій, а також від податкових відрахувань. До того ж буде усунуто джерело корупції, зокрема у спорті. Самі гравці отримають легальний статус і захист своїх прав, а український спорт – нові спонсорські програми.

Parimatch завжди підтримував ідею легалізації ринку і заявляє про свою відкритість до діалогу з владою для надання міжнародного досвіду та компетентної експертизи. Ну а після завершення процесу легалізації холдинг готовий розширити співпрацю з українським спортом, яку протягом останніх 11 років здійснював у форматі меценатської підтримки.