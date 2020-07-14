У виновника ДТП под Киевом семь раз отбирали права

Подозреваемого в смертельном ДТП под Киевом Антона Желепу семь раз лишали прав на вождение транспортным средством.

Об этом сообщила прокурор Дарья Милюкова, передает ТСН.

В связи с таким количеством вынесенных решений прокуратура пока не смогла установить лишен ли он водительских прав на данный момент. При Желепе на момент ДТП не было водительских прав. Кроме того, пока еще нет экспертизы о скорости автомобилей, в частности Mercedes Benz GL 250D, за рулем которого находился подозреваемый Желепа. Вместе с тем, она сообщила, что со слов подозреваемого, он передвигался со скоростью 180 км/час.

Со слов подозреваемого, он сейчас нигде не работает. Также Желепа рассказал, что у него трое детей. Правоохранители проверяют достоверность таких сведений.