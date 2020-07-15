Кличко рассказал о ситуации с Русановскими садами и мостом на Троещину

Киевские власти продолжают работать над решением вопроса со строительством Подольско-Воскресенского моста, которых пройдет через Русановские сады. Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.

По словам столичного главы, для того, чтобы достроить мост на Троещину, нужно иъять 251 земельный участок. Владельцы 222 участков уже получили квартиры, другие участки или денежную компенсацию, уточняет Кличко.

В этой связи мэр призвал "активистов" из Русановских садов, чье жилье не подлежит сносу, "прекратить сопротивляться". "Это важнейший объект для транспортной инфраструктуры города Подольско-Воскресенский мост нужен киевлянам. И мы его достроим", – обещает городской глава.

Также Кличко добавил, что строительство моста "не останавливается ни на день": сейчас идут подготовительные работы по монтажу железобетонных конструкций для заезда на мост с улицы Верхний Вал. Также устраивается гидроизоляцию и асфальтобетонное покрытие моста.

Для тех жителей, которые останутся на Русановских садах, также монтируют шумозащитные барьеры. Такие же барьеры будут и на участке, который проходит по Трухановому острову.