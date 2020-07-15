Боевики не выпускают абитуриентов из ОРДЛО за линию разграничения

Боевики не выпускают из ОРДЛО детей, которые хотят поступать в ВУЗы на подконтрольной территории. Об этом на брифинге сообщил премьер Денис Шмыгаль, пишет УП.

"Боевики понимают, что эти дети не вернутся, а останутся работать и учиться в Украине, поскольку ощущается разница между тем, что здесь и там происходит", – говорит Шмыгаль.

В этой связи, говорит премьер, необходима реакция Украины и работа с международными партнерами. По его словам, решение этого вопроса будет частью стратегии по деоккупации Донбасса.

Контроль за ситуацией поручили главе МинВОТ Алексею Резникову. Подключить планируют и Минобразования.

Украинский журналист, член группы переселенцев на переговорах в ТКГ Денис Казанский в Facebook также пишет, что не выпускают абитуриентов из ОРДЛО под предлогом карантина из-за коронавируса.

"Абитуриентов специально держат в неволе, чтобы они упустили время и не смогли учиться в украинских ВУЗах. В ответ на все просьбы разрешить выезд, боевики отвечают, что поступать надо в "университеты ДНР", – пишет он.

Также Казанский добавил, что разрешение на пересечение линии разграничения выдает т.н. "межведомственный штаб ДНР", который выпускает только тех, у кого есть прописка на подконтрольной территории.

"Бегство населения, судя по всему, приобрело уже такие масштабы, что боевикам пришлось установить некое подобие железного занавеса, чтобы остановить отток молодежи", – отмечает Казанский.