Освобожден бизнесмен, похищенный в Киеве 1 июля, – Аваков

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил об освобождении Сергея Ткаченко, которого похитили и удерживали в течение двух недель.

"Освобожден предприниматель Сергей Ткаченко, которого похитили в Киеве 1 июля. Две недели его держали в наручниках в подвале. Трех злоумышленников задержали. Предприниматель возвращается к своей семье", – написал Аваков в Twitter.

Заместитель министра МВД Антон Геращенко уточнил, что удерживали Ткаченко в подвале на территории Голосеевского района Киева прикованным к батарее, пытали, били и издевались, вымогая деньги.

"Сейчас с ним работают медики. Его жизни ничего не угрожает. Сегодня вечером он будет уже в кругу родных", – добавил Геращенко..

Патрульная полиция Киева в Telegram сообщила, что в ходе плана "перехват" правоохранители разыскали автомобиль и людей, вероятно, причастных к похищению человека. "Сегодня днем патрульные получили ориентировку на автомобиль Subaru, на котором передвигались лица, вероятно, причастные к похищению человека", – говорится в сообщении. Автомобиль удалось обнаружить и остановить на Кольцевой дороге. Троих лиц, находившихся в нем, задержали.

Напомним, семья акционера судоремонтного завода "Южный" (Севастополь) Сергея Ткаченко утверждала, что его похитили российские силовики. Перед этим он несколько лет судился с Россией за отобранный в Крыму бизнес, а в марте был заочно арестован российским судом.

Месяц назад Ткаченко через адвоката обратился в Офис генпрокурора с заявлением о незаконном завладении его бизнесом в Крыму, а также о незаконном привлечении его к уголовной ответственности в РФ.

Он просил расследовать эти эпизоды и дать оценку "незаконным действиям сотрудников ГПУ и Нацполиции", которые, как утверждал, "принимают участие в исполнении нелегальных следственных поручений Следкома МВД РФ".

Офис генпрокурора переадресовал это заявление в СБУ, а там сказали, что это не их сфера ответственности, и отправили в Нацполицию.

1 июля Ткаченко был похищен неизвестными из салона красоты: двое мужчин вошли, застегнули наручники и вывезли бизнесмена на сером автомобиле.

Тот, что при этом неизвестные представились "федералами", по мнению адвокатов и семьи, указывает на то, что Ткаченко похитили российские спецслужбы.