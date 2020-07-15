Смертельное ДТП снова произошло на Старообуховской трассе под Киевом

Как сообщили в Нацполиции Киева, около 15:00 в дежурную часть поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими на Старообуховской трассе.

По предварительной информации, водитель автомобиля "Тойота" столкнулся с "Фольсквагеном", который двигался в попутном направлении. В результате ДТП водитель "Тойоты" и пассажир "Фольсквагена" погибли на месте, а водитель второй машины сейчас в больнице.

Напомним, несколько дней назад на этой же трассе в ДТП погибла почти вся семья, которая ехала в Hyundai Tucson: мать, отец, сын и дочь. Выжил только 12-летний мальчик. Виновник ДТП был пьяным.