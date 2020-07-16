Швидкісний Інтернет по акції від провайдера Мережа Ланет

У сучасному світі неможливо уявити собі життя без користування Інтернетом. Більш того, нова дійсність диктує нам свої правила, за якими потрібно сприймати велику кількість нової інформації та постійно бути на зв’язку. У свою чергу, для цього необхідна достатня швидкість Інтернету, щоб мати безперебійний доступ до глобальної мережі.

Проте й на сьогодні якість зв’язку у великих містах та маленьких населених пунктах нашої країни досить відрізняється. На жаль, у регіонах кількість пропозицій та акцій провайдерів значно менша, ніж у столиці. Щоб у повній мірі відчути усі переваги користування швидкісним Інтернетом, необхідно ретельно підійти до вибору оператора зв’язку. Обов’язково звертайте увагу на запропоновані тарифи провайдерів Інтернету, щоб обрати оптимальне співвідношення ціни та якості.

Мережа Ланет — один з найбільших провайдерів України

Не секрет, що зараз існує достатньо велика конкуренція серед компаній у галузі телекомунікацій. Кожна з них намагається привернути до себе увагу споживача, вигадуючи для цього різноманітні пропозиції. Обираючи для себе постачальника зв’язку, потрібно бути дуже уважним, адже спокусливі акції інтернет-провайдерів домашніх мереж іноді можуть бути досить підступними. За привабливими умовами можуть ховатися приховані платежі чи недостатня якість послуг, що у перспективі потягне за собою зайві переплати.

Провайдер Інтернету Мережа Ланет, що є одним з найбільших у своїй галузі на території України, дбає про свою репутацію та турбується про наявних і потенційних клієнтів, надаючи послуги високої якості за доступною ціною. Абоненти компанії отримують низку переваг:

швидкісний безлімітний Інтернет;

доступ до зручного сервісу онлайн-телебачення;

дійсно вигідні тарифи;

якісне покриття у регіонах.

Інтернет-провайдер прагне поширювати якісний зв’язок по всій країні та заохочує приєднатися до кола абонентів, пропонуючи отримати швидкісний доступ до глобальної мережі і користуватися нею до кінця поточного року за вигідною ціною. Чи існують ще більш вигідні акції інтернет-провайдерів?

Встигни скористатися: акційна пропозиція для нових абонентів

У межах акції MegaLite нові абоненти Мережі Ланет зможуть користуватися Інтернетом на швидкості до 100 Мбіт/с до кінця 2020 року. Акція діє до 24 серпня, проте вигідніше підключатися вже зараз, щоб мати змогу отримати якомога більше переваг за символічною ціною.

Що потрібно зробити для підключення до акційного тарифу MegaLite:

Замовити тариф на сайті. Здійснити одноразову оплату в розмірі 99 грн. Користуватися Інтернетом на швидкості 100 Мбіт/с. Отримати кешбек у розмірі першої виплати, використати який можна буде для оплати сервісу Ланет.TV.

Термін дії акції — до 24 серпня 2020 року. Пропозиція діє для нових абонентів, що проживають у таких населених пунктах: Калуш, Володимир-Волинський, Івано-Франківськ, Кам’янець-Подільський, Сєвєродонецьк, Червоноград, а також у Рівненській та Хмельницькій областях.

Щоб замовити підключення до Мережі Ланет у межах дії акційної пропозиції, необхідно залишити заявку на сайті компанії або написати листа на електронну пошту: info@lanet.ua.