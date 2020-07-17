Держава, бізнес та експертне ком’юніті створюють робочу групу для забезпечення кібербезпеки у системі електронного здоров’я

За підсумками круглого столу «Цифрова трансформація і кібербезпека в системі охорони здоров'я України»

15 липня вперше в Україні відбувся круглий стіл «Цифрова трансформація і кібербезпека в системі охорони здоров'я України», на якому йшлося про спільні дії держави, експертного середовища та бізнесу у систематизації та упорядкуванні роботи електронних послуг у сфері охорони здоров’я.

Рада національної безпеки і оборони України вбачає перспективу реформування медичної сфери в ефективному поєднанні потенціалу держави й бізнес та неурядових структур. Про це заявив Володимир Звєрєв, заступник керівника служби з питань інформаційної та кібербезпеки Апарату РНБО. Звертаючись до учасників круглого столу, він підкреслив: «Платформа Національного Координаційного центру з кібербезпеки РНБО стане об’єднавчою для захисту інтересів і прав людей. Разом із цифровізацією виникають і загрози, зокрема у кіберпросторі. Ми налаштовані на об’єднання зусиль та широке залучення експертів. Нам потрібен детальний і постійний аудит системи, приведення її до ефективного і безпечного рівня».

Національна Асоціація Кібербезпеки підтримала ініціативу РНБО створити постійну робочу групу, яка включатиме і кращих експертів з кібербезпеки. Президент асоціації Денис Цвайг зазначив, що захищений перехід системи охорони здоров’я у кіберпростір це питання державного значення.

Про основні напрямки розвитку цифрової медицини говорив Ігор Ліскі, стратегічний інвестор медичного онлайн-хабу Doc.ua. «Для мене найважливіша засада майбутнього цифрової медицини це турбота про пацієнта, про зручність і якість послуг. Насамперед, має бути зручний доступ до медичних сервісів, він і створить революцію. Держава має унікальну можливість залучитися підтримкою експертів та разом створювати конкурентоздатний продукт і сприятливі умови для розвитку всієї галузі».

Консорціум «Цифрова охорона здоров’я» підтримує подібне державно-приватне партнерство. Електронна охорона здоров’я (eHealth) — це нове поле на перетині медичної інформатики, охорони здоров’я та бізнесу, пов’язане із наданням медичних послуг та інформації. «Нам необхідно створити реальний eHealth простір, зі зрозумілими правилами, стратегією розвитку та інформаційною спадкоємністю. Для України — це величезний шанс увійти у число країн з найсучаснішою системою електронного здоров’я, маючи наявний потенціал фахівців у IT-сфері», — наголосила Анна Бондаренко, президент консорціуму «Цифрова охорона здоров’я».

На сьогодні український eHealth не відповідає якості світових аналогів. Серед проблем: відсутність єдиного і безпечного обміну інформацією, що віддаляє систему охорони здоров’я від цифрової трансформації.

Інна Берназюк, представниця Уповноваженого у сфері захисту персональних даних, підтвердила, що проблема безпеки персональних даних пацієнтів має бути приведена до міжнародних стандартів. За її словами, низка перевірок, проведених минулого року у медичних закладах показала, що питання зберігання і захисту персональних даних є чи не найважливішим у реформуванні медичної сфери.

«В Україні не існує механізмів контролю з боку держави за діяльністю приватних компаній — операторів МІС (медична інформаційна система). Мета обробки персональних даних операторами МІС не відповідає меті існування ЄСОЗ (Єдина система охорони здоров’я). Не розроблено і дієвого механізму контролю за операторами МІС, які підключені до єдиної системи. На нашу думку, є необхідність уніфікувати вимоги до збору персональних даних, зокрема у частині добровільної згоди пацієнта на збір інформації, які урегульовуються у типовому договорі ДП «Електронне здоров’я», — зазначила Інна Берзанюк.

Учасники круглого столу за підсумками обговорення висловили впевненість, що створення робочої групи слугуватиме поштовхом для втілення у життя кращих напрацювань у сфері захисту даних у системі електронного здоров’я та сприятиме покращенню медичного обслуговування в цілому. Постійна робоча група під егідою РНБО включатиме не тільки предметні обговорення ключових тем, а й реалізацію ефективних проєктів.

На думку спікерів круглого столу, Міністерство охорони здоров’я і Міністерство цифрової трансформації повинні бути зацікавленими у такій співпраці. Адже надважливо, щоб реформа електронного здоров’я стала ефективною.