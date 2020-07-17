Цена-качество: как правильно выбрать светодиодную лампу

Led лампы стремительно вытесняют из обихода менее функциональные и неэкономичные аналоги. Светодиодные источники света безопасны – они не содержат ни одного вредного или опасного для человека вещества. Такие лампы не требуют соблюдения специальных условий для утилизации, служат очень долго и светят ярко. Но для того, чтобы новое освещение радовало владельцев, необходимо грамотно подобрать лампы, ведь в связи с огромной популярностью приборов на рынке встречается немало подделок.

Можно ли купить лампы светодиодные отличного качества по низкой цене? Вряд ли вам удастся найти дешевый и качественный товар, поэтому играть в лотерею и покупать заведомо низкосортную продукцию не стоит.

Может ли хорошая Led лампа стоить дешево

Почему хорошая светодиодная лампа не может быть дешевой? Функциональность и экономичность источников света этого типа обеспечиваются тщательным подбором элементов прибора и применением специальных технологий при их сборке. Высокое качество каждой детали, работа специалистов, многократное тестирование образцов – стоимость ламп складывается из мелочей, но итог не будет слишком низким. Хотите сэкономить? Покупайте светодиодные лампы онлайн у официальных дилеров. В интернет-магазине можно найти тот же товар, что и в оффлайне, но гораздо дешевле.

Критерии выбора светодиодных ламп

Как выбрать хорошую по качеству светодиодную лампу? Ориентируйтесь на несколько важных критериев:

световой поток (светоотдача, светопередача);

характеристики драйвера;

цветовая температура.

От размеров светового потока зависит то, насколько ярко будет светить ваша новая лампа. Измеряется этот параметр в Люменах и показывает, насколько хороша лампа в эксплуатации. Чем больше Люмен – тем ярче, надежнее и продуктивнее будет ваше освещение. Но и цена во многом зависит от этого показателя – лампочки с большим количеством Люмен дороже.

От количества и характеристик показателей драйвера зависит качество и срок службы лампы. Чем шире спектр возможностей – тем лучше лампа. Данный параметр такде влияет на формирование стоимости прибора.

Цветовая температура показывает, каким оттенком будет светить ваша лампочка. Есть приборы холодного и теплого спектра, с желтым, синим, белым светом:

холодный свет с голубым тоном характерен для ламп с температурой 6000–6500 Кельвин (такой свет редко используется в жилых помещениях);

нейтральный белый свет, наиболее близкий к природному освещению, имеющий температуру 4000–4500 К, является универсальным и чаще всего используется в жилых и коммерческих помещениях;

теплый свет с желтым оттенком напоминает свечение ламп накаливания (2500–3000К) оптимален для освещения зон отдыха и спален.

Конечно же, при выборе ламп стоит обращать внимание и на другие данные, например, на наличие гарантии, репутацию производителя и внешний вид устройств узнайте о светодиодных лампах подробнее на сайте https://evrosvet.com.ua/.