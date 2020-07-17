Вице-премьер по ОПК Уруский нашел национальную идею для Украины

Новоназначенный вице-премьер по вопросам оборонно-промышленного комплекса Олег Уруский в интервью Интерфакс-Украина заявил, что национальной идеей в Украине может быть "воздушный старт".

"Я давно говорю: "Ну что искать, давайте сделаем "воздушный старт" – вот и будет наша национальная идея". Космодрома у нас никогда не будет по объективным причинам, но есть самолеты, которые могут быть носителями", – говорит Уруский.

"Наше достояние – это авиапром и ракетно-техническая сфера. Мы это могли сделать еще в 90-х. В первой космической программе был проект "Свитязь", который предусматривал старт "Зенита" с "Мрии". При этом ожидалось, что первая сутпень "Зенита" будет возвращаемой. И Маск это сделал несколько лет назад. Но мы – бедная страна, какой космос?", – говорит он.

В мае этого года глава Государственного космического агентства Владимир Усов говорил, что у Украины есть необходимые наработки для воздушного старта, а уже к 2023-2024 годам можно будет приступить к осуществлению фактических запусков грузов на орбиту таким способом.

Речь идет о способе запуска ракеты с помощью самолета: сначала она поднимается в воздух на определенную высоту с помощью самолета (он служит первой ступенью), а уже затем активируются ее собственные двигатели для вывода на орбиту.

По словам Усова, текущие наработки позволили бы выводить в космос легкие и сверхлегкие ракеты, а для того, чтобы поднять их на высоту, можно было бы использовать самолеты ГП "Антонов" и Ил-76.

Также глава Госкосмоска отметил, мол проект можно реализовать за три-четыре года.

С января по август 2015 года Уруский возглавлял Государственное космическое агентство Украины.

С апреля 2020 года возглавлял инжиниринговую компанию "Прогрестех-Украина", которая предоставляет инженерные сервисы, разрабатывает программное обеспечение для ведущих предприятий высокотехнологичных секторов экономики.