В Одессе 12-летний мальчик, убегая от охранника, сорвался с обрыва и разбился

В Одессе погиб 12-летний мальчик, который сорвался с обрыва, убегая от охранника одного из заведений.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Инцидент произошел в воскресенье, 19 июля, около трех часов ночи.

По предварительным данным, ребенок был на пляже со своим другом. Детей без взрослых увидел охранник одного из заведений. Он стал вызывать полицию, а мальчик, услышав это, начал убегать, не рассчитал расстояние и упал с обрыва.

Событие квалифицировано по ч.1 ст.115 (умышленное убийство с пометкой "несчастный случай") Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.