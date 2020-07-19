В Днепре мужчина избил девушку в маршрутке за 2 оплаченных места. Обидчика уже нашли

18 июля в маршрутке в Днепре несколько пенсионерок и мужчина избили женщину. Писала ли потерпевшая заявление в полицию, неизвестно, но в соцсетях сообщили, что ее вероятного обидчика уже нашли и "наказали".

Как сообщат Информатор Днепр, женщина оплатила два места в маршрутке – к ней якобы кто-то должен был подсесть.

Однако такое решение женщины не устроило других пассажиров. С ней начали активно спорить пенсионерки, а одна из них демонстративно села на "оплаченное" место. После этого началась словесная перепалка. Позже в конфликт вмешался мужчина и трижды ударил девушку в голову. Дальше в потасовку подключились пенсионерки.

Чем закончился конфликт, на видео не видно. Как сообщают СМИ, девушку вытолкали из маршрутки, порвав ей футболку и выдрав волосы. Водитель и другие пассажиры не вмешались, некоторые из них только просили больше не трогать девушку. Полицию на место не вызвали.

Издание также сообщает, что с ним связалась одна из пассажирок маршрутки. Она утверждала, что пострадавшая девушка была пьяна, не оплатила проезд, ругалась матом и ударила ногой по голове пожилую женщину. А мужчина сначала якобы просил ее не ругаться матом, а потом уже ударил. При этом на опубликованном видео видно, что первыми силу применили мужчина и пенсионерки.

Местный паблик "Днепр Оперативный" 19 июля сообщил, что "неравнодушные днепряне нашли и наказали мужчину, который вчера в маршрутке избил девушку" и опубликовало фото побитого мужчины.

Напомним, в июне группа пассажиров избила водителя трамвая за отказ везти их без масок. Мужчина в итоге попал в больницу. Нападавших задержали спустя две недели.