В ДТП в Мукачево погиб тренер футбольной академии "Мункач" Виктор Ряшко

Закарпатский журналист Виктор Глагола сообщил в Telegram, что жертвами аварии стали главный тренер ФК "Мункач" Виктор Ряшко и двое детей, и разместил видео с места происшествия.

ДТП произошло в воскресенье, 19 июля, в 16.30. "На видео, которое скинули очевидцы, видно, что в ДТП есть жертвы. Грузовик после столкновения слетел с дороги и загорелся. Сейчас на месте работают спасатели и медики", – уточняет Виктор Глагола.

Судя по видео с места событий, красная "мазда" Виктора Ряшко восстановлению не подлежит. "Единственная выжившая в автомобиле Mazda жена тренера... Информацию неофициально подтверждают в больнице Мукачево", – дополняет журналист.

Виктор Ряшко, главный тренер футбольной академии "Мункач"

На странице футбольной академии "Мункач" в Facebook уже размещены слова соболезнования: "Сочувствуем... Сегодня нашу академию постигло большое горе – трагически в ужасной автомобильной катастрофе оборвалась жизнь главного тренера МФА "Мункач" Виктора Ивановича Ряшко. Коллектив "Мункач футбольная академия" выражает искреннее соболезнование семье, разделяет невыразимую боль утраты. Скорбим вместе с вами..."