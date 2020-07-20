Около Сум произошел выброс токсичного одоранта, – зам мэра

Около села Анновка, которое находится вблизи Сум, произошел выброс одоранта.

Об этом в Facebook написал заместитель Сумского городского головы Александр Журба.

По его данным, выброс токсичного вещества произошел в ночь с 19 на 20 июля. Местные жители жаловались на неприятный запах.

Низкие концентрации одоранта (около 4 миллионных долей) вызывают раздражение кожи и глаз, головную боль, тошноту, а также замедление дыхания.

Он обратился к местным жителям с просьбой закрыть окна, увлажнять воздух в помещении, а в случае ухудшения самочувствия – обращаться за помощью к медикам.

Он добавил, что одорант является токсичным веществом второго класса опасности.

В ГСЧС выброс токсического вещества пока не прокомментировали.

Одорант – вещество, которое добавляют в газ, чтобы придать ему сильный специфический запах. Именно с помощью этого вещества можно определить места утечки газа.

В прошлом году в малазийском городе Пасир-Гуданг в реку Сунгай-Ким-Ким попали крайне токсичные химикаты, из-за паров которых пострадало большое количество местных жителей.