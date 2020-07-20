Под Киевом в электричке пассажиры рассекретили педофила

Пассажиры электички сообщением "Малин-Киев" заметили странного мужчину, который рассматривал детские фотографии и "фотошопил" их. Об этом сообщается в сообществе "Борщаговка инфо"

"Всю дорогу мужчина рассматривал в своем телефоне детские фотографии мальчиков и девочек, добавляя к фотографиям детей мужской половой орган: мальчикам в районе трусов, девочкам возле рта... Как выяснилось, его часто видели выходящим из маршрутки в Бородянке на кругу", - говорится в сообщении очевидцев.

Пассажиры также отмечают, что отредактированные снимки мужчина сохранял себе на телефон. Для каких целей он это делал - неизвестно.

Напомним, ранее в Киеве задержан растлитель малолетних, работавший детским футбольным тренером.