В Украине планируют ввести "гибридный" декрет для родителей

В Украине грядут кардинальные изменения в законодательстве о декретном отпуске. Вскоре родители смогут чередовать между собой уход за новорожденным.

О подготовке такого нововведения рассказала вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк ("Батькивщина") в интервью "Радио Свобода".

Кондратюк отметила, что уравнять в правах мужчин и женщин сих пор мешали "ментальные матриархальные стереотипы", которые внушили украинцам.

"Почему вы не можете побыть в декрете месяц, например, а потом жена месяц в декрете? Кстати, законодательство это тоже мы сейчас хотим принять, чтобы имели возможность и муж, и жена идти в декрет. Ничего здесь сложного нет. Это просто такие ментальные матриархальные какие-то уже стереотипы, которые у нас внушили.", - сказала нардеп.

Речь идет о зарегистрированном в Раде законопроекте № 3695, одним из авторов которого является Елена Кондратюк.

Документ разрешит брать трехлетний декретный отпуск мужчинам, а также введет новый вид отпуска для второго родителя длительностью в 14 дней. Этот оплачиваемый отпуск можно будет взять на протяжении трех первых месяцев после рождения ребенка. Кроме того, мужчины у которых двое и больше детей будут иметь право дополнительный ежегодный отпуск. Сейчас такое право есть только у матерей.

В пояснительной записке к документу указано, что он направлен на обеспечение равных возможностей матери и отца и "создание предпосылок для усиления роли отца в процессе воспитания детей и развития ответственного отцовства в Украине".

Законопроект уже прошел проверку в Комитете по вопросам интеграции Украины и ЕС и был одобрен как отвечающий европейским и международным правовым нормам.