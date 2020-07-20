Под Днепром военный грузовик врезался в легковушку, погиб ребенок

На Днепропетровщине во время движения колонны военной техники произошла авария, в результате которой погибли два человека.

Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры южного региона Украины.

Авария произошла 20 июля во время движения колонны военной техники одной из воинских частей Нацгвардии со стороны Запорожья в Харьков.

По данным следствия, на территории Синельниковского района водитель ЗИЛ-131 по неизвестным причинам выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с легковым авто Daewoo Lanos.

Водитель и пассажир легковушки погибли, еще трое пассажиров находятся в тяжелом состоянии. Как уточнили в ГБР, в ДТП погибла 12-летняя девочка.

20-летний водитель военной машины задержан. Ему готовят сообщение о совершении преступления. Также готовится обращение в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.