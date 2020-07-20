Задержание экс-главы "Укравтодора" Новака: еще одному фигуранту объявили о подозрении

Одному из представителей преступной группы во главе с бывшим и.о. председателя "Укравтодора" Славомиром Новаком объявили о подозрении в Львове.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Следственные действия происходили днем 20 июля во Львове.

"Продолжаются следственные действия в рамках совместного расследования НАБУ и Центрального антикоррупционного бюро Польши деятельности преступной организации в сфере дорожного хозяйства. Детективы сообщили о подозрении одному из возможно причастных к совершению преступления лиц" – говорится в сообщении.

Напомним, Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало экс-министра транспорта Польши, бывшего председателя правления "Укравтодора" Славомира Новака.

В свою очередь, в понедельник, 20 июля, Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о масштабных обысках по делу о расхищении средств на дорожном строительстве под руководством бывшего главы "Укравтородора" Славомира Новака.

Преступные действия происходили в период 2016-2019 годов, при этом начинались "схемы" на территории Украины, а заканчивались уже на территории Польши.

Согласно докладу главы НАБУ Сытника, когда украинские компании не успевали выполнить в срок, глава "Укравтодора" Славомир Новак за определенное вознаграждение "решал" их проблемы по продлению договоров, во избежание штрафных санкций. За счет этой неправомерной выгоды на территории Польши создавалось предприятия – эти "коррупционные" средства пополняли их уставный капитал. Таким образом эти средства легализовались за границей.