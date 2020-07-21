Террорист, захвативший автобус в Луцке, опубликовал обращение в соцсетях, – СМИ

В 9:25 мужчина, захвативший автобус в Луцке, позвонил в полицию и представился как Максим Плохой. Об этом заявил у себя в Facebook заместитель главы МВД Максим Геращенко.

Террорист выложил свои требования в Twitter. Об этом пишет местное издание Конкурент.

Пользователь Youtube с ником Максим Плохой 21 июля выложил видео, на котором он сидит перед камерой с оружием. В видеообращении он сказал следующее: "С днем антисистемы. Не обманывайте себя. Празднуйте правду". А в комментарии к видео написал: "Перформанс Антисистема".

А в Twitter пользователь с аналогичным ником Максим Плохой выкладывает аналогичные твиты, которые, правда, сложно расшифровать. Мужчина требует, чтобы высокопоставленные чиновники и главы церквей записали видеообращения с текстом "Я - террорист в законе", а президент Зеленский должен порекомендовать посмотреть фильм "Земляне". Также Максим Плохой заявил, что у него с собой немало оружия.

Twitter / Максим Плохой

Напомним, в центре Луцка на Театральной площади неизвестный мужчина захватил автобус с заложниками. Об этом сообщает полиция Волынской области.

"В области введен оперативный план "Заложник". Территория центра города перекрыта для обеспечения безопасности граждан. На месте работают все службы полиции", – сказали правоохранители.

В автобусе одно из окон разбито. Иногда слышны звуки выстрелов.