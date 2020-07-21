Надели ведро на голову. Под Одессой декоммунизировали памятник Ленину

В Одесской области необычно "декоммунизировали" один из памятников Владимиру Ленину, который до недавнего времени оставался нетронутым.

Об этом в Facebook рассказал соучредитель проекта "Декоммунизация.Украина" Вадим Поздняков.

"На днях в селе Зализничное, что на Одесчине, памятник Ленину превратили в памятник болгарскому переселенцу", - написал он, показав фото.

По данным активиста, до недавнего момента в Украине оставалось три памятника Ленину, которые еще не убрали в рамках декоммунизации. Они располагались в селах Городнее, Калчева и Зализничное в Болградском районе. По данным Позднякова, буквально сегодня он звонил голове села Городнее и тот заверил, что "памятника Ленину у них уже нет".

"Председатель Калчева уже несколько месяцев обещает его демонтировать, однако до сих пор этого не сделал. Еще несколько Лениных есть на закрытых территориях, однако это уже немножко другая история", - добавил соучредитель проекта.