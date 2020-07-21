"У нас есть контакт". Аваков рассказал о переговорах с Максимом Кривошем в Луцке

Силовики ведут переговоры с Максимом Кривошем (псевдоним – Максим Плохо), который захватил автобус с заложниками в Луцке, и надеются на мирное решение вопроса. Об этом на брифинге заявил глава МВД Арсен Аваков.

"У нас есть контакт с человеком, который захватил людей. Мы с ним разговариваем. У нас есть контакт. Люди находятся в нормальном состоянии, по его словам и со стороны одного из людей с кем смогли поговорить. Мы надеемся, что ближайшее время сможет разрешить ситуацию так или иначе", – отметил Аваков.

Также он попросил быть очень аккуратными в комментариях и распространять недостоверную информацию о Максиме Кривоше. Примером такого "фейка" глава МВД назвал информацию, что мужчина лечился в психиатрической больнице.

"Это не помогает разрешить ситуацию. Это создает излишнее напряжение", – сказал министр.

Аваков добавил, что в переговорах также принимают участие замглавы СБУ, представитель ОП и другие специалисты. Они уже связались с супругой Кривоша, его родственниками и друзьями.

"Мы пробуем все методы, чтобы вопрос мирно разрешился", – подчеркнул Аваков.

Он также добавил, что у Кривоша есть смартфон и он может наблюдать за ходом событий через Интернет. В связи с этим он отказался отвечать на вопросы журналистов.

Кроме того, Аваков сообщил, что найденная сегодня взрывчатка возле станции метро "Минская" в Киеве не имеет отношения к событиям в Луцке.

захватил автобус в центре города. По предварительным данным, а автобусе находились от 10 до 20 пассажиров. Террорист созвонился с местными журналистами и сообщил, что среди заложников есть женщины и дети. Он грозился взорвать бомбу в автобусе, а также в многолюдном месте в городе. Его главное требование - максимально распространить в СМИ предыдущие требования, озвученные в соцсетях. Среди них - чтобы первые лица государства записали видеообращения, в которым назвали себя "террористами в законе", а президент Владимир Зеленский призвал все посмотреть фильм "Земляне" (2005 года).

Как оказалось, настоящее имя Максима Плохого – Максим Кривош. Он родился в 1975 году в Оренбургской области РФ. После жил в Дубно и Луцке. Дважды был судим, в том числе за разбой, и в общей сумме просидел в тюрьме около 10 лет. Также сообщает, что он находился на лечении в психиатрической лечебнице. Фокус собрал, все что известно о террористе.

В 2014 году Кривош под псевдонимом Максим Кривош выпустил книгу "Философия преступника", в которой рассказывал о своем жизненном пути и взглядах на жизнь.