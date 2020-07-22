За минувшие сутки на Донбассе погиб морпех, еще один боец ранен

Украинские позиции обстреливали из минометов, гранатометов и стрелкового оружия. Боевики получили адекватный ответ, сообщил штаб ООС.

В результате вражеских обстрелов погиб один украинский военнослужащий, еще один воин получил ранения.

По данным разведки, за минувшие сутки украинские защитники уничтожили одного и ранили двух боевиков.

С начала текущих суток по состоянию на 7:00 совершено уже четыре обстрела. Потерь с украинской стороны нет.

В Facebook 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского сообщается, что "вследствие плотного вражеского огня, получив многочисленные осколочные поражения и тяжелые ранения, погиб военнослужащий отдельного батальона морской пехоты матрос Козий Артем Евгеньевич, уроженец Южноукраинска Николаевской области".

Врачи более семи часов боролись за жизнь военного, но безуспешно.

Напомним, ожидается, что во время пребывания в Украине президент Швейцарии Симонетта Соммаруга совершит рабочую поездку на Донбасс, чтобы ознакомиться с политикой безопасности и социально-экономической ситуацией, а также дать оценку реализации проектов швейцарской гуманитарной помощи.