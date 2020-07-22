Международное рейтинговое агентство Moody`s впервые присвоило рейтинг АО «ТАСКОМБАНК»

16 июля 2020 года Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service присвоило АО «ТАСКОМБАНК» рейтинги на уровне суверенного рейтинга Украины.

АО «ТАСКОМБАНК» успешно прошло процедуру рейтингования международным рейтинговым агентством Moody’s Investors Service, по итогам которого агентство присвоило Банку следующие рейтинги: B3 — базовая оценка кредитоспособности (baseline credit assessment) и рейтинг долгосрочных депозитов в национальной валюте, B2 — долгосрочный рейтинг контрагента (CRR), B2(cr) — долгосрочная оценка риска контрагента (CR Assessment).

Долгосрочный рейтинг депозитов в национальной валюте B3 имеет стабильный прогноз.

В отчете Moody’s отражено, что долгосрочный депозитный рейтинг ТАСКОМБАНКА на уровне B3 включает в себя базовую оценку кредитоспособности B3, отражает, в том числе, хорошую способность Банка поглощать убытки, о чем свидетельствуют надежные буферы капитала и хорошая прибыльность до резервирования, высокий уровень ликвидности и стабильный профиль финансирования.

Также Moody's Investors Service присвоило ТАСКОМБАНКУ долгосрочный рейтинг контрагента (CRR) по национальной шкале A1.ua, рейтинг долгосрочных депозитов по национальной шкале Baa1.ua.

Прогноз по депозитным рейтингам АО «ТАСКОМБАНК» – стабильный, что соответствует стабильному прогнозу по государственному долгу B3. Прогноз «Стабильный» также отражает мнение Moody's о том, что повышенные риски, связанные с потенциальным ухудшением условий работы, будут уравновешены достаточной ликвидностью банка и хорошей капитализацией. Таким образом, по мнению Moody's, вероятность изменения рейтинга АО «ТАСКОМБАНК» в ближайшие 12-18 месяцев достаточно низкая.

Председатель Правления ТАСКОМБАНКА Владимир Дубей, комментируя присвоение международных рейтингов Банку, отметил, что это знаковое позитивное событие. «Получение международного рейтинга – это новый этап для Банка и новые возможности для его дальнейшего развития! На наш взгляд, мы получили максимально возможный результат – рейтинг на уровне суверенного рейтинга Украины. ТАСКОМБАНК является не просто надежным банком, но и финансовым учреждением с высоким уровнем корпоративного управления, что получило дополнительное подтверждение со стороны уважаемого во всем мире рейтингового агентства Moody's. Мы уверены, что получение признанного на международном уровне рейтинга позволит Банку укрепить долгосрочные деловые отношения с существующими клиентами и партнерами, быстрее реализовать свои планы по развитию новых программ и продуктов, стать надежным партнером для новых клиентов и инвесторов, в том числе на международных рынках».

О Банке:

АО «ТАСКОМБАНК» — основан в 1989 году, на сегодняшний день входит в ТОП-20 банков по размеру активов, признан системно важным банком Национальным банком Украины. Банк предоставляет полный спектр финансовых услуг корпоративным клиентам, малому и среднему бизнесу и частным лицам. Входит в Группу «ТАС», которая является одной из крупнейших инвестиционно-финансовых групп страны.

Лицензия НБУ №84 от 25.10.2011.