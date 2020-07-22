Сепаратисты сбросили с дрона осколочный боеприпас

Двое украинских защитников населенного пункта Богдановка получили ранение утром 22 июля – противник с помощью беспилотного летательного аппарата сбросил на украинские позиции гранатометный выстрел ВОГ-25.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

"После 10.20 в районе Богдановка оккупанты сбросили с беспилотного летательного аппарата гранатометный осколочный боеприпас ВОГ-25 и вели обстрел из стрелкового оружия. На эту атаку украинские военные ответили огнем", – рассказал пресс-секретарь оборонного ведомства Дмитрий Гуцуляк.

Сообщается также, что два бойца Объединенных сил были оперативно доставлены в больницу с осколочными ранениями, где им была оказана надлежащая медицинская помощь.

В целом, по данным штаба ООС, за 22 июля незаконные вооруженные формирования на Донбассе 6 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе из тяжелого вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.