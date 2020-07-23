Родители не были готовы к такому. В элитном роддоме Киева разгорелся скандал из-за брошенного ребенка

Родители ребенка, от которого отказались в киевском роддоме "Лелека", где стоимость родов обходится от 49 до 108 тысяч гривен, не были готовы, что у них родится младенец с патологией.

Об этом рассказал известный украинский генетик и репродуктолог Валерий Зукин, передает ТСН.

По словам врача, супруги ожидали, что у них родится абсолютно здоровый ребенок. Эту патологию на УЗИ не видно. Беременность проходила хорошо и девочка родилась вовремя.

По мнению врача, с точки зрения пороков развития, эта патология достаточно редкая, но поддается лечению.

В комментариях к посту врача его подписчики удивляются, что такая ситуация могла произойти в элитном роддоме, который выбирают обеспеченные семьи.

Отметим, что роддом, где проходили роды у пары, отказавшейся от ребенка, популярен среди звезд украинского шоу-бизнеса. Здесь мамами стали Джамала, Надежда Бабкина и другие.