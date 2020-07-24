В Киеве 800 км ливневой канализации, большую часть не обновляли многие годы, – Кличко

В Киеве насчитывается около 800 километров коммуникаций ливневой канализации, большую часть которых не ремонтировали десятилетиями.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции.

"В столице 800 километров коммуникаций ливневой канализации, большую часть которых не ремонтировали десятилетиями. Поэтому, там, где делают сегодня реконструкцию и капитальный ремонт дорог, обязательно меняют или прокладывают новую ливневую канализацию", – сообщил Кличко.

Читайте также: Каждый пятый житель РФ не имеет доступа к канализации

Кличко заверил, что только за последние 1,5 года такие работы проводились во время ремонта улиц: Магнитогорской, Газопроводной, Васильковской, Семьи Кульженко, Алматинской, Федорова, Чернобыльськой и Туполева.

Также сделали капитальный ремонт трех коллекторов дождевой канализации.

По словам мэра, в настоящее время идут работы по реконструкции сети городской дождевой канализации на территории около Киево-Печерской лавры.

Также сотрудники "Киевавтодора" регулярно проводят работы по очистке и ремонту гидротехнических сооружений, находящихся на балансе коммунальной корпорации.

Отметим, Киевская городская государственная администрация намерена провести канализацию в Гидропарк и на Труханов остров.

Ранее в Киеве около станции метро "Лыбедская" спасатели достали из канализации голого мужчину.