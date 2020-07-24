В Одесской области зафиксирована смерть от малярии

На прошлой неделе в Одесской области зафиксирован первый в этом году летальный случай тропической малярии.

Об этом сообщил главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров, передает местное издание "Рупор Одессы".

"Заболевший – 27-летний уроженец Измаильского района, моряк, который инфицировался во время пребывания судне в юго-западной Африке и 16 июля был снят с корабля именно из-за заболевания", – рассказал Гончаров.

Причиной болезни стало то, что моряк не принимал профилактические противомалярийные препараты.

С начала года в Одесской области подтверждены три случая тропической малярии, все они завезены из африканских тропиков.

Напомним, в мае в Харькове диагностировали малярию у 20-летнего студента.

Малярия – смертельно опасное заболевание, которое вызывается протозойными паразитами рода плазмодиев, которые передаются человеку при укусе инфицированными комарами рода Anopheles.