В Украине начнут кодировать лекарства. Для чего это нужно и кто первый на очереди

Лекарства в Украине решили снабдить 2D-кодом, который будут наносить на заводе-изготовителе и тут же вносить в компьютерную базу.

Препараты по коду можно будет отслеживать – и в Минздраве уверены, что таким образом удастся уменьшить количество лекарств-подделок, поступающих в продажу. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил во время брифинга в пятницу, 24 июля.

"Первое, что мы проговорили – введение 2D-кодирования на наших лекарственных средствах. Всех, используемых и зарегистрированных в Украине. Это и украинского, и импортного производства. Такова мировая практика", – рассказал Степанов.

Почему это важно?

По данным Всемирной организации здравоохранения, до 10% лекарственных средств на рынке Украины – фальсифицированы. А это высокий показатель.

Какие лекарства будут кодировать первыми?

Первыми будут кодироваться препараты, которые входят в правительственную программу "Доступные лекарства". Программа предназначена для бесплатного обеспечения лекарственными препаратами незащищенных слоев населения в Украине – пенсионеров, инвалидов, пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и т.д.

Сколько займет времени?

По словам Степанова, на внедрение 2D-кодирования может уйти от 2 до 2,5 лет. Дело в том, что некоторым производителям лекарств нужно переоборудовать производственные линии.

Пока суд да дело

Механизм кодирования лекарств еще находится в разработке, но проверить, не является ли лекарство подделкой можно, воспользовавшись Государственным реестром лекарственных средств Украины. Здесь по названию и номеру партии можно определить, не является ли покупка фальсификатом. Реестр обновляется ежедневно.

Как факт

В середине января 2020 года Сотрудники СБУ блокировали деятельность преступной группировки, причастной к масштабному подпольному производству фальсифицированных лекарственных средств из группы нейростимуляторов.

Количество ампул поддельного лекарства не сосчитать

Для изготовления поддельных лекарств, которые использовались для лечения заболеваний, связанных с нарушением центральной нервной системы, участники банды оборудовали один из этажей частного дома под Харьковом. Потом фальсификат продавали в аптеках на территории Киевской, Одесской, Львовской и других областях, а также через интернет.

После того, как цех обнаружили, подделку изъяли из всех аптек

Стоимость одной упаковки поддельного препарата составляла от 10 тыс. гривен. По предварительным оценкам ежемесячно злоумышленники реализовывали лекарства на сотни тысяч гривен. И это только один из примеров.

Напомним, украинская программа "Доступные лекарства" была позитивно оценена Всемирной организацией здравоохранения.