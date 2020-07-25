Очередная попытка поднять танкер Delfi закончилась неудачей

"Буксиры оказались технически не в состоянии вернуть судно на ровный киль. На сегодня работы подрядной организации завершены", – написал Куцый в Facebook.

Руководитель области уверен, что Администрация морских портов Украины должна немедленно получить право на ликвидацию этого лома из акватории Одессы, а судовладелец – отказаться от права на подъем судна и передать полномочия АМПУ.

В ближайшее время, уточняет УНН, Максим Куцый намерен обнародовать совмесно разработанный с Мининфраструктуры план подъема танкера.

Сейчас, по его мнению, все усилия должны быть направлены на то, чтобы поднять Delfi.

"Все детали – потом. Безапелляционно, АМПУ в кратчайшие сроки должна взять на себя реализацию ликвидации и уборки танкера с городского пляжа", – резюмировал Куцый.

Напомним, танкер-заправщик Delfi дрейфовал на мели на побережье в районе порта г. Одессы в сильный шторм ночью 21 ноября 2019 года и через три дня, 22 ноября, перевернулся.

Все попытки поднять танкер были неудачными. Тем временем в акватории Одессы намечается экологическая катастрофа: из танкера вытекает горючее.