У Києві відкрили ресторан свідомого харчування

Ми довго обіцяли собі почати нове життя з понеділка, а потім вирішили, що немає кращого моменту, аніж тут і зараз. Тому ми створили ресторан HAKAMADA sushi&bowl, покликаний змінити харчові звички та наблизити до збалансованого та корисного харчування.

Засновниця ресторану Інна Дворська разом з бренд-шефом Павлом Рукомедою запропонували концепцію свідомого харчування. В основі суші та боули. Так народилася колаборація японської культури їжі та сучасного гастрономічного тренду. Японія, світовий лідер за тривалістю життя та індексом процвітання, демонструє, як здоров'я і успіх йдуть пліч-о-пліч. Концепція «Боул» – мудрість бути здоровим, що досяжна для більшості. Тож тепер не потрібно обирати між корисною та смачною їжею. Баланс знайдено.

В основі меню ресторану HAKAMADA – метод здорової тарілки (боул). Користь такого підходу доведена науковцями USDA та Harward. Кожен боул наполовину складається з овочів, на чверть – з білків, і ще на чверть – зі складних вуглеводів, корисних жирів та суперфудів. Отже, яку б страву ви не замовили, немає шансу “зірватися” і з'їсти щось не корисне.

Що куштувати? Розпочати пропонуємо зі сніданку, який ми приготуємо навіть на 8 ранку. На вас чекатимуть найінстаграмніші сирники цього міста з кокосовим йогуртом, асаї смузі боул, безглютенова вівсянка, зелений омлет, або авокадо тост з лососем та м’яким яйцем. Ми ж будемо зустрічатися щодня, правда?

На обід та вечерю пропонуємо японські страви, які ми готуємо на відкритій кухні. Спробуйте автентичний рамен, суші (а ще нігірі та роли), рибу і м'ясо на грилі чи качку в азіатському стилі. Для веганів та вегетаріанців пропонуємо боул салати з кіноа, запечений батат, гуакамоле зі спіруліною та багато інших страв без вмісту продуктів тваринного походження.

А що на десерт? Ми назавжди попрощалися з білим рафінованим цукром та замінили його на кокосовий, а також на натуральні підсолоджувачі – мед, стевію, кленовий сироп. Тож наші десерти ніколи не викличуть почуття провини!

У фреш-барі приготуємо для вас соки свіжого віджиму, вітамінні шоти, смузі, сассі і кокосову воду.

А вечерю пропонуємо доповнити келихом органічного чи біодинамічного вина або спробувати традиційне японське саке з нашої колекції.

З японської «HAKAMADA» перекладається як “рисове поле”. Інтер’єр реалізували в еко стилі з використанням натуральних матеріалів, дерева, ротанга та живих рослин. Наш простір створює емоції, схожі з відпочинком на природі.

Поки ви прокладаєте маршрут на Жилянську 75, ми вже збираємо боул для вас. До зустрічі!

Бронюйте столик за телефоном

097 555 7855

Або онлайн https://www.facebook.com/hakamada.restaurant/