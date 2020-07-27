Сайт Офис президента перестал работать из-за аварии
Сайт Офиса президента Украины не работает: произошла аварийная ситуация с электричеством.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОП.
"В 11:31 специалистами Департамента IT зафиксировано отсутствие доступа к официальному сайту президента Украины на сайте электронных петиций, которые размещены на технической площадке Государственной службы специальной связи и защиты информации. По информации от ответственного лица ГСССЗИ, проблема возникла в результате аварийной ситуации с электроснабжением" – сказано в сообщении.
По состоянию на 16:30 сайт ОП не работает.
Отметим, ранее киберспециалисты СНБО обнаружили попытки нового типа DDoS-атак, достигающие почти 780 Гбит/с. Мощность таких атак может помешать работе интернета в Украине.
Напомним, Госбюро расследований занялось расследованием утечки персональных данных украинцев, которые появились в Telegram. Российские хакеры во время атаки на внутренние сети немецкого Бундестага в 2015 году похитили большое количество электронных писем из депутатского бюро канцлера ФРГ Ангелы Меркель.