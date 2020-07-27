Сайт Офис президента перестал работать из-за аварии

Сайт Офиса президента Украины не работает: произошла аварийная ситуация с электричеством.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОП.

"В 11:31 специалистами Департамента IT зафиксировано отсутствие доступа к официальному сайту президента Украины на сайте электронных петиций, которые размещены на технической площадке Государственной службы специальной связи и защиты информации. По информации от ответственного лица ГСССЗИ, проблема возникла в результате аварийной ситуации с электроснабжением" – сказано в сообщении.

По состоянию на 16:30 сайт ОП не работает.

Отметим, ранее киберспециалисты СНБО обнаружили попытки нового типа DDoS-атак, достигающие почти 780 Гбит/с. Мощность таких атак может помешать работе интернета в Украине.