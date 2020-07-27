Рекламы ради: репетиторы массово сдают ВНО, "воруя" баллы у абитуриентов

Украинские репетиторы сдают ВНО для красивых сертификатов и тем самым портят абитуриентам рейтинг. Об этом у себя в Facebook написал директор Харьковского регионального центра оценивая качества образования Александр Сидоренко. По его словам, подозрительно большое количество учасников ВНО возрастом "за 30" сдают одни и те же предметы 4 года подряд.

Подписчики Сидоренко удивились, чем же мешают абитуриентам чужие результаты, но им объяснили - система рейтинговая, и большое количество 200-балльных выпускников снижает общий рейтинг других участников оценивания.

Напомним, Верховная Рада приняла изменения в Закон "Об образовании", которые максимально упрощают поступления в ВУЗы выпускникам школ из временно оккупированных территорий. Абитуриенты из ОРДЛО и оккупированного Крыма смогут выбрать для поступления любой украинский ВУЗ.