Вызовы "скорой помощи" разделят на 4 категории: разное время и новый тариф

Министерство здравоохранения вводит 4 категории срочности вызовов и тарифов оказания срочной медицинской помощи. Об этом на брифинге в понедельник, 27 июля, заявила первый заместитель министра здравоохранения Ирина Садовьяк.

"На этапе реформирования отрасли мы отметили, что две трети пациентов не получают вовремя оказание помощи бригадой", – отметила замминистра. По ее словам, из общего количества вызовов в 6,8 млн, примерно 4,7 млн не получают своевременный отклик.

"Мы работаем над оптимизацией предоставления экстренной медицинской помощи. Сейчас разработаны оптимальные алгоритмы оказания экстренной медпомощи по определенным категориям вызовов", – сказала Ирина Садовьяк.

"В случаях, которые относятся к категории критических, время прибытия экстренной бригады медпомощи составляет 10 минут. Категория экстренных вызовов предусматривает прибытие в течение 20 минут. Не экстренные вызовы направляются в соответствующее учреждение здравоохранения, предоставляющее первичную помощь, а в случае отсутствия такой возможности, диспетчер направления будет отправлять к пациенту бригаду экстренной помощи, которая не выполняет критические или экстренные вызовы", – отметила замминистра.

К кому приедут быстрее?

К первой категории пациентов скорая помощь будет приезжать очень быстро. К этой категории относятся пациенты в критическом состоянии, которое требует срочного оказания медицинской помощи, например, в случае клинической смерти или политравмы. В данном случае бригада должна доезжать к пациенту менее чем за 10 минут. Вторая категория – это экстренные вызовы с потенциально серьезными состояниями, которые могут требовать быстрой оценки, неотложной помощи на месте или неотложной транспортировки. Время до первого контакта должно составлять до 20 минут. В третью категорию входят не экстренные состояния, которые не несут угрозы для жизни и здоровья пациента. Например, обострение хронических заболеваний. Эти вызовы будут направлены на первичное звено, а при возможности на вызов поедет бригада, не задействованная на вызовах для первой и второй категорий. Четвертая категория – это исключительно непрофильные вызовы. Реагирование происходит без выезда бригады экстренной медпомощи. Пациент может получить консультацию по телефону или будет направлен на оказание помощи семейным врачом.

Насколько подорожает "скорая"?

Тариф на вызов бригады экстренной медицинской помощи повышен со 112 грн до 163 грн.

Сколько средств выделили?

Всего с 1 июля до конца года дополнительно на экстренную медпомощь выделено почти 2 млрд грн.

Напомним, ранее стало известно, какие изменения в работе "скорых" принесла стартовавшая реформа экстренной медицины.