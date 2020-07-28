СБУ не стала обжаловать отмену запрета на въезд в Украину российскому рэперу Элджею

Напомним предысторию. Окружной административный суд Киева 25 июня отменил введенный СБУ в 2018 году запрет на въезд в Украину на три года Элджею (настоящее имя Алексей Узенюк). Это решение суда не обжаловалось, сообщили в СБУ в ответ на запрос "Радио Свободы".

10 июля в СБУ заявляли, что еще не решили, будут ли обжаловать решение суда.

Элджей подал иск к СБУ и требовал отменить запрет, который был введен после жалобы тогдашнего народного депутата Владимира Парасюка. Он требовал запретить рэперу въезжать в Украину из-за выступления в Крыму. Доказательством этого было видео, размещенное в YouTube (позже его удалили).

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Кроме того, по данным СБУ, в октябре 2018 Элджей в интервью говорил, что считает Крым российской территорией, в которую Россия "исторически много вложила".

Напомним, 17 июня российскую телеведущую Екатерину Варнаву Минкультуры исключило из списка лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины. В министерстве отметили, что Екатерина Варнава была исключена из перечня "исключительно по представлению Службы безопасности Украины".