"Приятный рекорд: киевлянки 93 и 95 лет победили коронавирус", – Кличко

В Киеве коронавирус побороли две женщины в возрасте 93 и 95 лет.

Об этом сообщил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко.

"У нас есть и приятные рекорды. Недавно коронавирус победила женщина, которой 93 года. На днях ее выписали из больницы. А еще раньше вылечилась 95-летняя женщина", – сказал мэр столицы.

По словам Кличко, у 132 жителей Киева обнаружили за минувшие сутки коронавирус. 2 человека умерли.

За весь период коронавирус унес жизни 132 киевлян. Заболели 54 женщины в возрасте от 22 до 77 лет, 66 мужчин в возрасте от 18 до 88 лет, 6 девочек от 5 до 17 лет и 6 мальчиков от 1 года до 17 лет.