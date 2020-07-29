Кабмин запустил экспериментальный проект е-билета

Кабинет Министров на заседании 29 июля запустил проект по внедрению единого проездного билета, сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

В частности, в рамках пилотного проекта намерены объединить поездки на поездах "Укрзализныци" и столичный метрополитен.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий попросил установить срок реализации пилотного проекта до 30 июня 2021 года.

"Мы разработали этот эксперимент (единый электронный билет, – ред.), уже выходим на пилотное тестирование, чтобы внедрить технологию единого электронного билета, который позволят воспользоваться услугами различных видов транспорта для лучшего планирования путешествия и экономии времени", – отметил он.

В скором времени будут добавлять другие города и виды транспорта, в том числе внутренние авиаперевозки.

Позже на своей странице в Facebook Криклий уточнил этапы внедрения Единого электронного билета:

– железнодорожные перевозки (Киев-Харьков; Киев-Одесса; Киев-Львов), а также Киевский метрополитен;

– все железнодорожные перевозки и весь муниципальный транспорт Киева;

– внутренние авиа- и автобусные перевозки с расширением географии городов.

Электронный кабинет пассажира в пилотном режиме будет доступен в ближайшее время на транспортном портале https://e-transport.gov.ua.

Отметим, власти столицы планировали полный переход транспорта на е-билет с 1 ноября 2019 года, однако перенесли этот срок сначала на 1 апреля 2020 года, а потом на 1 июля (из-за карантина).

В конце июня сообщалось, что КГГА готова отложить введение единого электронного билета на проезд в городском общественном транспорте, чтобы дать возможность правительству разработать изменения в законодательство о предоставлении льгот на проезд льготным категориям граждан. А гражданам, имеющим льготы – возможность бесплатно пользоваться общественным транспортом.