Сносило крыши и валило деревья. В Украине бушевала непогода

В Волынской области, в Гороховском и Луцком районах, непогода снесла крыши домов и административных зданий. Водой оказались подтопленными подвалы, грозы и дожди повалили десятки деревьев.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7:00 30 июля в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 52 населенных пункта в 5 областях, а именно: Черниговская - 23, Ровенская - 13, Сумская - 10, Волынская - 3 и Черновицкая – 3", – говорится в утренней сводке в четверг, 30 июля.

Ликвидация непогоды в Горохове

В частности, на Волыни дождь с сильным ветром и грозой сорвал крыши на трех жилых домах, доме культуры, хозпостройках больницы, двух школах, здании суда. Непогода также повалила 4 дерева, а в Луцком районе – 12. К восстановлению электроснабжения пришлось привлекать бригады облэнерго.

Спасатели убирают поваленные деревья с улиц Горохова

"Жертв и пострадавших нет. Подразделениями ГСЧС поваленные деревья распилены и убраны", – добавили в ведомстве.

Напомним, в Украину надвигается холодный атмосферный фронт, который немного ослабит летнюю жару: на севере страны в четверг, 30 июля, жара спадет до 25-28 градусов.