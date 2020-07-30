Спасатели санавиацией доставили в Киев девочку, пострадавшую в ДТП

Поздним вечером в среду, 29 июля, спасатели помогли вертолетом доставить пострадавшего ребенка для дальнейшего лечения в Киев.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"Из города Броды ребенка было решено транспортировать после консультации специалистов - нейрохирурга и анестезиолога, которые также прибыли из Киева. В дальнейшем ее лечением будут заниматься столичные врачи", - говорится в сообщении.

Ребенка оперативно с машины скорой помощи транспортировали в вертолет.

Операция по транспортировке пострадавшей девочки из Бродов в Киев

Девочка получила травмы в жуткой аварии, которая произошла днем, 27 июля, неподалеку от села Дубина в Бродовском районе Львовщины.

Как предварительно установили полицейские, на трассе столкнулись автомобили Lexus, за рулем которого находился 48-летний житель Киева, ВАЗ-2121 и грузовик Renault под управлением 53-летнего водителя.

Помимо девочки-подростка в аварии травмы получили еще трое людей.

"В результате ДТП телесные повреждения получил 60-летний водитель ВАЗ-2121, водитель Lexus и двое его пассажиров - девочки в возрасте 13 и 16 лет", - говорится в сообщении пресс-службы полиции во Львовской области.

Кадры с места аварии

Судя по кадрам, снятым на месте аварии, от удара Lexus оказался в вертикальном положении, практически вкопанным в землю как столб.

Очевидцы и свидетели аварии своими силами вернули Lexus в горизонтальное положение.

Так выглядело авто в первые минуты аварии

Напомним, в Днепре на перекрестке столкнулись грузовик, загруженный песком, и микроавтобус, который перевозил ульи с пчелами. Погибли мужчина и мальчик, находившиеся в микроавтобусе, еще один ребенок получил травмы.